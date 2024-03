Edu Guedes fala pela 1ª vez sobre relacionamento com Ana Hickmann: ‘Estamos bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/03/2024 - 19:57 Para compartilhar:

Os apresentadores Ana Hickmann, 43 anos, e Edu Guedes, 49, anunciaram, na última terça-feira, 12, que estão namorando, confirmando os rumores que circulavam na web desde o fim do ano passado. Em seus perfis no Instagram, eles publicaram uma série de registros em clima de romance, para contar a novidade a seus seguidores.

“É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveram na legenda da publicação.

Um dia após o casal assumir o romance, Edu Guedes falou pela primeira vez sobre o relacionamento. Procurado pela revista Quem, o chef se limitou a dizer que “estamos bem. Mais para frente falarei”, acrescentando que teria o maior carinho em se pronunciar sobre.

Os rumores de que os dois estariam juntos começaram a surgir alguns meses após a apresentadora terminar o seu casamento com o empresário Alexandre Correa, com quem se relacionou por mais de 25 anos.

O novo casal foi visto de mãos dadas em um jantar com amigos, na última segunda-feira, 11. Também no aniversário de 43 anos da apresentadora, que aconteceu no dia 1º de março, o chef esteve presente, reforçando os boatos de romance.

