Edu Guedes estrela campanha da Semana da Cozinha Italiana

ROMA, 8 NOV (ANSA) – A Agência Nacional de Turismo da Itália (Enit) escolheu a pizza como o prato-símbolo ideal para uma viagem entre as regiões do país e sete “estrelas” do setor gastronômico, incluindo o brasileiro Edu Guedes, para a 7ª Edição da Semana da Cozinha Italiana no Mundo entre os dias 14 e 20 de novembro.

O projeto, idealizado e coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, envolve outras pastas do governo, entidades, associações e instituições. O tema formal deste ano será “Convivência, sustentabilidade e inovação: os ingredientes da cozinha italiana para a saúde das pessoas e a tutela do planeta”.

A Enit, junto às 26 sedes da instituição no mundo, potencializa o turismo enogastronômico e parte da pizza como um símbolo de felicidade e de italianismo nos mercados internacionais, sendo um sinônimo do desejo de visitar o país europeu. O turismo focado nisso, inclusive, tem a mais alta taxa de crescimento em relação a outros tipos de motivações para viajar à Itália.

“O ciclo de eventos e ‘cooking shows’ temáticos idealizados pela Enit criam uma rede de salvaguarda dos produtos DOP e DOC italianos e permite a valorização das excelências do território em uma sinergia que envolve a indústria cultural italiana”, destaca a CEO da Enit, Roberta Garibaldi.

Os eventos por data estarão no site oficial italia.it e em todos os canais nas redes sociais da Enit. Tratam-se de vídeos com sete celebridades da cozinha fazendo a pizza tricolor.

Na Itália, foram escolhidos Gabriele Bonci, Renato Bosco, Franco Pepe e Gino Sorbillo. Já no exterior, além de Guedes em São Paulo, foram destacados Roberto Coporuscio, de Nova York, e Donato De Sentis, em Buenos Aires.

Os sete escolhidos, pela primeira vez reunidos todos juntos, vão propor várias receitas regionais, que estarão disponíveis a um clique, com produtos típicos regionais e acompanhadas das melhores bebidas italianas.

Além dos vídeos, serão produzidos vários conteúdos sobre o tema, com aprofundamentos sobre a pizza, a história, os diferentes tipos e, sobretudo, as diferenças entre as receitas de cada região da Itália.

Importância da pizza para o turismo – A pizza é o principal ponto de pesquisa de visitantes de vários países do mundo, como Estados Unidos, China, França, Espanha, Alemanha e Reino Unido, conforme uma pesquisa feita pelo Semrush.

O prato, que é patrimônio da Unesco, é o segundo assunto mais destacado pelos operadores de turismo que são especializados em viagens enogastronômicas, de acordo com os dados coletados pela Enit.

Esse levantamento ainda mostra que 72% dos italianos que vão às pizzarias dizem que gostariam de provar um menu degustação ao invés de só escolher uma única pizza.

Já 39% dizem que queriam que a Itália tivesse um ou mais museus dedicados às “riquezas gastronômicas”. E, entre as experiências mais citadas por turistas, está a de aprender mais sobre o prato. (ANSA).

