Edu Guedes e Ana Hickmann vão morar juntos e apresentam nova mansão: ‘Um sonho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2024 - 16:52 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, 10, os apresentadores Edu Guedes e Ana Hickmann anunciaram que vão morar juntos e abriram as portas da nova mansão para apresentar aos os fãs. Os dois anunciaram o romance em março último, meses após a ex-modelo se separar do empresário Alexandre Correa.

O casal usou as redes sociais para contar a novidade e publicar um vídeo da luxuosa propriedade para onde irá se mudar.

A casa fica localizada em um terreno extenso, em meio à área verde, e em estilo rústico. No vídeo, é possível ver um pouco dos cômodos, que ainda estão em reforma.

“Sejam muito bem-vindos à nossa futura casa! Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda”, escreveu o chef de cozinha na legenda da publicação o Feed do Instagram.

“Não vejo a hora de ver todos os ambientes prontos! Estamos realizando um sonho”, reforçou.

Os rumores de romance entre Ana Hickmann e Edu Guedes surgiram no final do ano passado, mas os dois assumiram o namoro somente em 12 de março. Na ocasião, eles negaram que tenha havido traição e que estavam solteiros quando se aproximaram de forma mais íntima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)