Edu Gaspar é anunciado como diretor técnico do Arsenal

O ex-jogador do Arsenal Edu Gaspar voltou ao clube londrino nesta terça-feira para assumir o cargo de diretor técnico dos Gunners.

“Edu coordenará o trabalho de nossa comissão técnica da primeira equipe, das categorias de base e o acompanhamento e contratação de jogadores”, anunciou o Arsenal em comunicado.

Edu deixa assim o cargo de coordenador da Confederação Brasileira de Futebol logo após conquistar a Copa América com o Brasil, no último domingo.

O ex-jogador de 41 anos, peça-chave no Arsenal que venceu a Premier League em 2003-2004, se tornará o primeiro diretor esportivo da história do clube. Os Gunners continuam modernizando sua estrutura de recrutamento após a saída do técnico francês Arsène Wenger, no ano passado.

“A chegada de Edu é a peça final no quebra-cabeça no nosso desenvolvimento de uma nova infraestrutura de futebol para nos levar adiante”, explicou o diretor de futebol do Arsenal, Raúl Sanllehí.

“Ele trabalhará muito próximo de Unai Emery e desempenhará um papel relevante conduzindo nossa visão futebolística”, concluiu o clube.

Edu já jogou sob as ordens do técnico do Arsenal Emery no Valencia e acredita que o clube londrino tem um grande futuro pela frente, apesar de não ter se classificado para disputar a Liga dos Campeões pela terceira temporada consecutiva.

“O Arsenal sempre ocupou um lugar especial no meu coração e estou encantado de voltar a este grande clube em um novo papel”, declarou o ex-jogador.

“Temos uma equipe forte e alguns jovens muito talentosos, com gente fantástica em todos os níveis. Quero ajudar e fazer a diferença”, completou.

