Edu, do Cruzeiro, se aproxima de sonho de jogar a Série A e celebra ano sem lesões: ‘Primeira vez’

Virtualmente garantido na Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está em ritmo de contagem regressiva para confirmar o acesso, em caráter matemático. No próximo domingo, o time celeste busca mais uma vitória diante do Criciúma, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Em entrevista coletiva, Edu, artilheiro do clube na temporada com 18 gols marcados, falou sobre o sonho de disputar a Série A pela Raposa. O centroavante, entretanto, pregou foco nos jogos que faltam, para, depois, voltar o pensamento para a próxima temporada.

– Eu tenho o sonho de jogar a Série A, desde a minha primeira entrevista eu falei isso aqui. E poder estar tendo essa oportunidade de recolocar o Cruzeiro na Série A é, para mim, muito gratificante. Mas, a gente tem quer ir jogo após jogo. Não adianta você achar que já chegou, o futebol é muito traiçoeiro – disse o jogador.

Em outro momento, o jogador comemorou a boa temporada no Cruzeiro. Edu celebrou o ano sem lesões, segundo ele, pela primeira vez na carreira. Vale lembrar que, por opção técnica, o atacante não foi titular da Raposa em alguns jogos durante a Série B.

– É a primeira vez que eu consigo fazer uma temporada completa, sem alguma lesão grave. Isso é fruto de uma boa pré-temporada, de um bom trabalho com toda preparação física, nutricionista do clube, que me deram todo o suporte – complementou o atacante estrelado.

No próximo domingo, o Cruzeiro de Edu recebe o Criciúma, no Mineirão. Uma vitória deixa a equipe ainda mais próxima do acesso, que, atualmente, segundo levantamento do Departamento de Matemática da UFMG é de 99,99%.

