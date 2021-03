Sertanejo Edson é internado em São Paulo após complicações da Covid-19

Edson da dupla com Hudson, precisou ser internado no Hospital Santa Ignês, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, após ter complicações do novo coronavírus.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o cantor sertanejo sentiu sintomas leves do vírus e recebeu tratamento em casa, mas teve uma piora em seu estado de saúde e precisou ser hospitalizado.

