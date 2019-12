EDP Renováveis anuncia novo projeto eólico no Rio Grande do Norte

A EDP Renováveis anunciou a construção de um novo projeto no Brasil. Trata-se da nova usina eólica Catanduba, com 96 MW de capacidade e localizada no Rio Grande do Norte. A previsão é que o empreendimento entre em operação comercial em meados de 2024.

Para viabilizar a usina, a empresa informou contrato de venda de energia por 16 anos no mercado livre, sem especificar o comprador.

Com este novo empreendimento, a EDP Renováveis tem 1,1 mil MW de projetos de energia eólica e solar em desenvolvimento no Brasil para início das operações entre 2021 e 2024.

A expectativa é de que, até 2024, o parque gerador no País totalize 1,5 mil MW de capacidade instalada.

Em seu comunicado, a empresa não informou o investimento previsto na construção da usina.