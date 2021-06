EDP recebe autorização da Anac para operar drone em inspeção de ativos de energia

A EDP Brasil receberá na quinta-feira, 10, uma certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar comercialmente o Sistema Autônomo-Cooperativo de Planejamento e Execução de Inspeção de Ativos de Energia (SIAD-AERO), que monitora e analisa as redes elétricas no País com o uso de drones.

Segundo a empresa, a operação consiste na disponibilização de drones com tecnologia para inspeção de ativos nas áreas de distribuição, transmissão e geração de energia.

A EDP também pretende utilizar a tecnologia em outras regiões onde atua, como Portugal e Espanha.

O sistema foi desenvolvido no programa de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para atender as demandas técnicas e operacionais da EDP para contribuir com o planejamento e execução das inspeções dos ativos de energia.

Em comunicado, a empresa disse que a utilização dos drones ajudará a identificar anomalias nos ativos de energia, assim como outros tipos de riscos, como incêndios ou invasões da faixa próxima à fiação, “o que causa risco ao sistema e à segurança e, principalmente, aos moradores das áreas onde estão instaladas as redes elétricas da empresa”.

Veja também