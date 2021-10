EDP Brasil tem crescimento de 4,2% em volumes de energia distribuída no trimestre

A EDP Brasil divulgou nesta quarta-feira, 13, sua prévia operacional do terceiro trimestre de 2021. No segmento de distribuição, a empresa viu aumento de 4,2% no volume de energia distribuída entre julho e setembro sobre o mesmo período do ano passado, a 6,446 MWh, sendo alta de 3,8% na EDP São Paulo (3,927 MWh) e 5% na EDP Espírito Santo (2,518 Mhw).

No acumulado e janeiro a setembro, o volume de energia distribuída cresceu 8% ante igual período do ano anterior, com alta de 8,2% na EDP São Paulo e 7,9% na EDP Espírito Santo.

De acordo com a empresa, o maior consumo de energia distribuída no trimestre se deve aos impactos da recuperação da atividade econômica, refletindo o aumento da produção industrial e da atividade comercial, na comparação com o ano anterior. A companhia afirmou ainda que as condições climáticas no trimestre ficaram dentro da média para o período sem impactos para o consumo.

No período, a empresa registrou aumento de 2,2% no número de clientes, em função da expansão das unidades consumidoras. Os clientes cativos avançaram 2,1% e os clientes livres subiram 27,4% – 238 clientes na EDP SP e 109 clientes na EDP ES, em função das migrações dos clientes cativos para o mercado livre.

