EDP Brasil tem crescimento de 16% nos volumes de energia distribuída no trimestre

A EDP Brasil divulgou na noite desta segunda-feira, 12, sua prévia operacional do segundo trimestre de 2021. No segmento de distribuição, a empresa viu aumento de 16% no volume de energia distribuída entre abril e junho, a 6,416 MWh, sendo alta de 18% na EDP São Paulo (3,888 MWh) e 13,2% na EDP Espírito Santo (2,527 Mhw).

No semestre, o volume de energia distribuída cresceu 10% ante igual período do ano anterior, com alta de 10,5% na EDP São Paulo e 9,3% na EDP Espírito Santo.

De acordo com a empresa, o maior consumo de energia distribuída no trimestre se deve aos impactos da recuperação da atividade econômica, refletindo o aumento da produção industrial e da atividade comercial, comparado ao ano anterior, quando houve o maior período de restrições da pandemia do covid 19. “Além disso, as condições climáticas também contribuíram positivamente para o desempenho do consumo”, acrescenta a EDP.

No período, a empresa registrou aumento de 2,5% no número de novos clientes e de 29,4% no número de clientes livres (233 clientes na EDP SP e 111 clientes na EDP ES) em função das migrações dos clientes cativos para o mercado livre.

Veja também