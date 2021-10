EDP Brasil: Lucro líquido totaliza R$ 510,5 mi no 3º trimestre; alta de 70,3%

A Energias do Brasil (EDP) reportou lucro líquido de R$ 510,5 milhões no terceiro trimestre do ano, uma alta de 70,3% na base anual. O lucro líquido ajustado, por sua vez, foi de R$ 266,1 milhões no período, alta de 20,7% na mesma base de comparação.

Segundo a companhia, o resultado do período foi impactado pelos segmentos de transmissão e distribuição, sendo que este último foi impactado pela recuperação da atividade econômica e expansão do número de clientes.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou R$ 1,1 bilhão no trimestre, alta de 60,7% ante igual período do ano anterior. O Ebitda ajustado, que exclui os efeitos não recorrentes, subiu 30,1% no período, para R$ 753,8 milhões.

No período, a receita líquida total da EDP Brasil subiu 72% e totalizou R$ 5,1 bilhões na base anual de comparação.

Para o presidente da companhia, João Marques da Cruz, a empresa foi bastante eficiente no trimestre no controle de custos. “Os nossos custos não crescem com a inflação, muito menos: é um fator importante controlá-los.”

O executivo ressaltou ainda que a geração hídrica teve uma gestão adequada por conta mesmo em meio à crise hídrica, não penalizando assim os resultados da empresa no terceiro trimestre.

Ao final do trimestre, a dívida líquida da EDP Brasil era de R$ 8,08 bilhões, uma alta de 31,8% na comparação anual. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida por Ebitda ajustado, encerrou o período em 2,7 vezes.

Operacional

O volume de energia distribuída pela EDP Brasil, que soma EDP São Paulo e EDP Espírito Santo, alcançou 6.446 megawatts-hora (MWh) no terceiro trimestre do ano, uma alta de 4,2%. Do total, a EDP São Paulo distribuiu 3.927 MWh, alta de 3,8%, enquanto a unidade do Espírito Santo teve alta de 5% e somou 2.518 MWh.

No período, 3.160 MWh foram no mercado livre, elevação de 8,1%. O mercado cativo, onde as distribuidoras da empresa atuam, registrou elevação de 0,8% e totalizou 3.285 MWh.

O volume de geração consolidada, que envolve hidrelétricas e térmicas, atingiu 3.704 gigawatts-hora (GWh) no terceiro trimestre do ano, uma queda de 0,80%.

A energia comercializada no período totalizou 3.778 GWh no trimestre, volume 41% menor que o visto no mesmo período do ano anterior.







