EDP Brasil e Hapvida NDI firmam parceria para geração de energia solar

SÃO PAULO (Reuters) – A elétrica EDP Brasil e a Hapvida NotreDame Intermédica anunciaram nesta segunda-feira a assinatura de um acordo para geração de energia solar que deve suprir cerca de 85% da demanda de eletricidade das unidades do grupo de saúde nos próximos anos.

Com duração de 15 anos, o contrato envolve 30,50 megawatts de corrente alternada (MWac) de energia solar a ser produzida em uma usina que está sendo construída no Estado de São Paulo, em co-investimento 50%-50% entre a EDP Brasil e a EDP Renováveis.

O acordo vai se dar no modelo de autoprodução, por meio do qual a Hapvida NotreDame Intermédica entra como sócia da elétrica em um dos parques do complexo, garantindo benefícios como a isenção de pagamento de alguns encargos setoriais.

A transação aguarda aprovação do Conselho de Administração para Defesa Econômica (Cade).

Além do contrato de autoprodução, as empresas firmaram parceria para a migração das unidades do grupo de saúde para o mercado livre de energia e para o fornecimento de energia para essas unidades até a entrada em operação da usina solar, a partir de 2024.

A EDP também disse que está construindo cinco usinas solares, na modalidade de geração distribuída, que irão abastecer 55% das unidades da Hapvida NotreDame Intermédica que operam em baixa tensão.

(Por Letícia Fucuchima)

