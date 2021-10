EDP anuncia investimento em projeto solar no Rio Grande do Norte

SÃO PAULO (Reuters) – A elétrica EDP anunciou nesta segunda-feira investimento em usina fotovoltaica com capacidade instalada de 209 MWac no Rio Grande do Norte.

O empreendimento Monte Verde Solar, em parceria com a EDP Renováveis, já está outorgado e com garantia de conexão ao sistema de transmissão e possui PPA (power purchase agreement) de 15 anos com a EDP Comercializadora, que por sua vez já alocou esta energia em contratos com a mesma duração, disse a companhia em comunicado.

A previsão é de que a usina entre em operação em 2024. O valor do investimento não foi divulgado.

“Com o investimento neste projeto, avançamos em nossa meta, anunciada no Plano Estratégico 2021-2025, de elevar o tamanho de nosso parque solar no Brasil em mais de 25 vezes em relação a 2020”, disse o CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, em nota.

“É um passo importante em nossa proposta de substituir a geração hídrica por solar, mitigando o efeito do risco hidrológico em nosso portfólio.”

A geração solar está entre os eixos estratégicos para o crescimento da EDP no Brasil até 2025, quando a companhia pretende atingir a marca de 1 GWp em capacidade instalada nessa modalidade.

Com o anúncio do projeto Monte Verde Solar, o portfólio da EDP neste segmento chega a cerca de 310 MWp.

