EDP amplia lucro no 1º trimestre e atribui desempenho à maior contribuição da divisão no Brasil

A EDP – Energias de Portugal ampliou o lucro líquido no primeiro trimestre, conforme informado em balanço corporativo divulgado nesta quinta-feira, 9. A empresa atribuiu o desempenho à crescente contribuição das redes elétricas no Brasil, além da compra integral das ações da divisão da companhia no País.

O grupo português obteve lucro de 354 milhões de euros nos três primeiros meses do ano, um crescimento de 17% na comparação com igual período de 2023. Houve uma queda de 9% nos custos financeiros líquidos, a 236 milhões de euros, diante da redução de 10 pontos-base no custo médio da dívida.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) das redes elétricas no Brasil cresceu 51% na comparação anual, a 252 milhões de euros. Segundo a EDP, o resultado foi impulsionado sobretudo pelo ganho de rotação de ativos resultante da venda de linhas de transmissões.

A distribuição de eletricidade em território brasileiro subiu 16%, em meio à expansão do número de clientes e o aumento da temperatura, ainda de acordo com o balanço.

A empresa revelou ainda que a receita ligada a venda de energias e serviços somou 3,759 bilhões de euro entre janeiro e março, uma redução de 16% no comparativo com o mesmo intervalo do ano anterior.

Em resposta ao anúncio, a ação da EDP subiu 2,13% na Bolsa de Lisboa no pregão desta quinta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires