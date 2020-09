Edouard Mendy é oficializado como novo goleiro do Chelsea por 5 anos Jogador de 28 anos estava no Rennes e ajudou o clube francês a conquistar vaga na Liga dos Campeões. Petr Cech teve trabalho destacado na contratação de Mendy

O Chelsea oficializou a contratação do goleiro Edouard Mendy em suas redes sociais e confirmou a assinatura do contrato por cinco temporadas. O francês chega para compor o setor que conta com Kepa Arrizabalaga, muito criticado por suas atuações fracas, e Willy Caballero, arqueiro veterano, mas também muito contestado.

Em suas primeiras palavras, o jogador de 28 anos mostra que tex expectativas por trabalhar no Chelsea sob comando do técnico Frank Lampard.

– Estou muito feliz por ter assinado com o Chelsea. É um sonho para mim fazer parte desse elenco, trabalhar com Lampard e com toda a comissão técnica. Estou ansioso para encontrar meus companheiros de time e mal posso esperar para começar.

Tanto Lampard quanto Marina Granovskaia, dirigente dos Blues, elogiaram o trabalho de Petr Cech de observação de Mendy até a sua contratação. O atleta atuou na última temporada com a camisa do Rennes e fez parte do histórico elenco que levou o clube francês para a Liga dos Campeões pela primeira vez.

