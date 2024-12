Edoardo Bove, da Fiorentina, deixa hospital em Florença

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/12/2024 - 16:26 Para compartilhar:

ROMA, 13 DEZ (ANSA) – Após sofrer um mal súbito em campo no início de dezembro, o meio-campista Edoardo Bove, da Fiorentina, deixou nesta sexta-feira (13) o Hospital Universitário Careggi, em Florença.

O jogador de 22 anos, que pertence à Roma, mas está emprestado ao time toscano até o fim da temporada, teve um desfibrilador subcutâneo removível implantado no começo da semana.

O dispositivo deixou incerto o futuro de Bove no futebol italiano, pois as normas da Série A não permitem que jogadores atuem no campeonato nestas condições. O exemplo mais recente foi Christian Eriksen, que precisou deixar a Internazionale após colocar o desfibrilador subcutâneo.

Bove, que teve descartado qualquer dano no coração e no cérebro, deverá visitar nas próximas horas seus companheiros de equipe no Viola Park, em Florença. (ANSA).