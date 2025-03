Ednaldo Rodrigues silencia após goleada, primeiro resultado pós-eleição

Após a derrota do Brasil para a Argentina e a coletiva de Dorival Júnior, as expectativas caiam sobre Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Isso porque o técnico brasileiro falou que sua permanência estava fora do seu comando. Entretanto, o mandatário eleito há um dia por aclamação, silenciou.

Foi Vinicius Junior o primeiro a falar com os jornalistas na zona mista. “A Argentina fez uma excelente partida, para o seu público. Temos de fazer muita coisa diferente. E temos um grande elenco. Temos de melhorar, cabeça erguida”, analisou o atacante.

Raphinha preferiu não falar. O jogador foi visado pela torcida e pelos jogadores argentinos depois da polêmica fala, em entrevista concedida em entrevista a Romário.

Matheus Cunha, autor do gol brasileiro na goleada (o único da seleção nos últimos cinco confrontos contra a Argentina), também falou.

“Nós sabemos a grandeza que tem a seleção brasileira. A gente sabe que pode bem melhor do que isso”, afirmou o atacante.