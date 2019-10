Edmundo vê clube da Série A se inspirando em Flamengo de Jesus: ‘Me impressionou’

Rio – Semifinalista da Libertadores e “nadando de braçada” no Brasileirão, o Flamengo de Jorge Jesus é uma referência no futebol brasileiro. E de acordo com o Edmundo há equipes se inspirando na forma de jogar do Rubro-negro. Na opinião do ex-jogador e comentarista da Fox Sports, o CSA está jogando um futebol que merece destaque.

“Me impressionou…a formação no 4-1-3-2, ‘plagiando’ o Jorge Jesus, o Argel Fuks plagiando o Jesus. O Argel, ele é um técnico da nova geração, está meio que se especializando em salvar times do rebaixamento, depois ele não consegue dar uma sequência, é claro que já caiu, mas tem pego trabalhos que estão ali por um fio, e faz um excelente trabalho no CSA. É uma escalação, eu diria, ofensiva, bem ofensiva. Um volante só, três meias, dois atacantes. É importante ressaltar isso porque, mesmo o time estando na zona de rebaixamento, propor o jogo ainda é o melhor negócio”, afirmou.

A equipe alagoana está vivendo um momento de recuperação no Brasileirão. Na última quarta-feira, o CSA derrotou o Internacional e deixou a zona de rebaixamento.