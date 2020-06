Edmundo lamenta possível saída de Dudu do Palmeiras em meio a polêmica: ‘Não acho legal’ Edmundo afirmou ainda que o Palmeiras perde muito tecnicamente e que o dinheiro da venda não seria suficiente para trazer um substituto à altura

Comentarista dos canais ‘Fox Sports’, Edmundo se posicionou, no domingo, sobre uma possível saída de Dudu do Palmeiras em meio a acusação de uma suposta agressão da ex-esposa do jogador e que os representantes do jogador podem estar usando o fato para convencê-lo a aceitar a proposta do Al-Duhail.

– Como torcedor, não acho legal. Esportivamente para o Dudu é ruim. Sair de um dos maiores times do Brasil, com possibilidades de conquistas não é bom. E ele já teve até propostas melhores para sair. Agora, ele se envolveu em uma polêmica na última semana e os seus representantes podem estar usando este fato para convencê-lo a sair – disse.

Edmundo afirmou ainda que o Palmeiras perde muito tecnicamente e que o dinheiro da venda não seria suficiente para trazer um substituto à altura.

– Mas é lógico que ele vai fazer falta. Ele é o melhor jogador do Palmeiras há várias temporadas. A chegada do Rony não foi para substituí-lo, mas para completar um ataque com ele. E o dinheiro que o Palmeiras vai ganhar com a venda dele não é suficiente para comprar um jogador à altura e com o mesmo papel que ele tem no Palmeiras – completou.

Dudu quer ser vendido

A semana é decisiva para Dudu e para o Palmeiras, visto que uma proposta oficial ainda não foi feita pelo Al-Duhail, mas deve ser realizada em breve. As cifras giram em torno dos 13 milhões de euros (R$ 79,6 milhões), com a possibilidade de a transferência chegar até os 15 milhões de euros (R$ 91,8 milhões), dependendo de metas a serem cumpridas pelo atleta.

Além disso, ainda segundo o blog, o Palmeiras teria direito a 100% dos valores, no entanto, precisaria repassar R$ 15 milhões à Crefisa, patrocinadora que bancou metade dos direitos do jogador em 2017, enquanto o Cruzeiro, clube formador, ficaria com R$ 3 milhões.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também