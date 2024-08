Edmundo González se proclama presidente eleito da Venezuela

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 06/08/2024 - 4:31 Para compartilhar:

Adversário de Nicolás Maduro divulgou carta em suas redes sociais afirmando ter conquistado 67% dos votos à presidência, segundo contagem independente; oposição realiza protestos, fortemente reprimidos pelo governo.Em um movimento que acirra a crise política na Venezuela, Edmundo González, adversário de Nicolás Maduro na eleição presidencial, se declarou presidente eleito da Venezuela nesta segunda-feira (05/08), em carta publicada em suas redes sociais.

Assinam a carta González e María Corina Machado, líder da oposição que teve seus direitos políticos cassados pela Suprema Corte do país e não pôde ser candidata contra o presidente. A oposição contesta o resultado da eleição desde o dia da votação, em 28 de julho.

"Nós ganhamos essa eleição, sem dúvida alguma. Foi uma avalanche eleitoral, com uma organização cidadã admirável, pacífica, democrática e resultados irreversíveis. Agora, cabe a nós fazer a voz do povo ser respeitada. Deve-se, de imediato, proclamar Edmundo González Urrutia presidente eleito da Venezuela", diz a carta.

Urrutia afirmou ter conseguido 67% dos votos no pleito da semana passada e que Maduro teve 30%, de acordo com uma apuração independente. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgão eleitoral venezuelano, anunciou a vitória do presidente Nicolás Maduro, mas ainda não divulgou as atas eleitoriais, o que tem motivado críticas e pressão internacional sobre a falta de transparência do processo eleitoral.

A oposição denunciou que o CNE não forneceu atas de votação aos seus fiscais, como determina a lei, e que os números oficiais contradizem os dados das atas obtidas por representantes que compareceram à maioria dos locais de votação, assim como os resultados das pesquisas independentes de boca de urna e das contagens rápidas realizadas no dia das eleições.

Aparelhamento da Justiça eleitoral e repressão

O CNE é comandando por aliados do presidente venezuelano e atribuiu a um suposto ataque cibernético a demora no sistema de contagem de votos.

A segunda reeleição de Maduro foi homologada pelo CNE, mas chefes de Estado, lideranças internacionais e entidades de fiscalização eleitoral questionaram os resultados com base nas dezenas de abusos cometidos pelo líder chavista — de perseguição de opositores ao aparelhamento dos órgãos do Judiciário.

Países como Estados Unidos, Peru, Argentina, Uruguai, Costa Rica, Equador e Panamá decidiram reconhecer González como presidente eleito no país.

A oposição realiza protestos, reprimidos com violência. Cerca de 2.000 pessoas já foram presas e há relatos de onze civis mortos, segundo o Human Rights Watch.

Urrutia pede na carta que o presidente reconheça a derrota e cesse a repressão violenta nos protestos contrários ao governo e pediu que "militares e policiais se coloquem ao lado do povo e de suas próprias famílias".

Segundo o candidato, os relatos de urnas adulteradas, intimidação de eleitores e manipulação dos resultados não deixaram outra alternativa senão reivindicar o cargo presidencial, em defesa do que ele chama de "vontade legítima do povo venezuelano".

O governo de Nicolás Maduro, por sua vez, rapidamente repudiou a declaração de González, classificando-a como uma tentativa de desestabilizar o país.

Em um comunicado oficial, o governo afirmou que as eleições foram conduzidas de forma transparente e que o resultado reflete a verdadeira vontade do povo venezuelano.

Maduro, que busca permanecer no poder em meio a uma crise econômica e social profunda, enfatizou que qualquer tentativa de deslegitimar o processo eleitoral será tratada como uma ameaça à soberania do país.

