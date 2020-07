Edmundo fala sobre filho e cita grande pensão, que rebate: ‘Meu pai por mera formalidade biológica’ Edmundo e Alexandre Mortágua não tem boa relação e não se encontram há nove anos

Neste domingo, o cineasta Alexandre Mortágua usou sua conta no Instagram para anunciar que, por conta da pandemia do COVID-19, ele estaria vendendo geleias para amenizar a crise financeira. A notícia rapidamente viralizou nas redes sociais e questionamentos foram levantados sobre o assunto, principalmente por se tratar do filho do ex-jogador e comentarista da Fox Sports Edmundo.

Nesta segunda, Edmundo explicou a situação do filho, com quem não possui contato há cerca de nove anos, e revelou que pagou uma pensão no valor de R$ 31.350 mil por 24 anos, até o ano de 2019.

– O Alexandre não me responde quando mando feliz natal, quando mando feliz dia das crianças, quando mando feliz aniversário. Mas acho importante saber que eu paguei por 24 anos uma pensão no valor de 30 salários mínimos ou seja R$ 31.350 reais por mês com décimos terceiro salário. Lembrando que ele tem 25 anos, ou seja, o ano passado eu ainda pagava pensão. Sempre mando mensagem, mas nessa história, tudo de ruim fica para mim. Ele se aproveita, mas estou com minha consciência limpa – afirmou Edmundo ao “UOL”.

Em contato com o mesmo site, Alexandre se manifestou sobre o assunto após ler a declaração do pai. O cineasta repudiou a fala de Edmundo e afirmou que ele é seu pai ‘por mera formalidade biológica’.

– Ele fala como se tivesse pagado de muita boa vontade. ‘Ele se aproveita’. Se aproveita de que, meu senhor? Meu pai sempre deixou muito claro que nossa relação era apenas uma formalidade dele com a Justiça para ele evitar que fosse preso. Muito triste mesmo ele ter na ponta do lápis (um cálculo bem mal feito, por sinal) o valor que tem o filho mais velho dele. Edmundo é meu pai por mera formalidade biológica. Nunca inventei nada sobre a nossa relação, como assim ‘se aproveita’? Me aproveito de quê? Eu não vou aceitar migalhas de afeto porque um homem crescido se sente mal de ter abandonado o primogênito dele – disparou.

