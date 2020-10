Edmundo dispara contra VAR após derrota do Vasco Em rede social, ex-jogador desabafou após a derrota do Cruzmaltino em São Januário

O Vasco foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, de virada, em São Januário, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo após a demissão de Ramon Menezes, o Cruzmaltino saiu na frente do placar com gol de Talles Magno, no entanto, levou a virada na etapa final com Léo Pereira e Bruno Henrique.

O clássico carioca, porém, ficou marcado pelo gol anulado de Cano, aos 39 do segundo tempo. O argentino recebeu livre na área e só empurrou para o fundo das redes. O VAR, no entanto, alegou impedimento no início do lance e anulou o gol do artilheiro cruzmaltino. Nas redes sociais, Edmundo desabafou.

– VAR tomar no c* – escreveu o ex-jogador e atualmente comentarista no canal Fox Sports.

Com a derrota, o Vasco segue encostado no décimo lugar com 18 pontos, mas começa a ver a briga pelo G-6 ficar distante. Já o Flamengo encostou no líder Atlético-MG, que também venceu na rodada, e se manteve a três pontos de distância do atual campeão nacional.

