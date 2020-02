Edmundo compara canto de “Time Assassino” com seu acidente em 1995 e gera polêmica

Durante o programa “Expediente Futebol”, do canal Fox Sports, desta terça-feira (4), o comentário de Edmundo relacionado ao canto de “Time Assassino” deu o que falar. O ex-jogador foi duro nas críticas ao Flamengo em relação ao acidente do Ninho do Urubu, que matou 10 meninos da base rubro-negra, em 2019.

“Passei 24 anos de linchamento público. A torcida (do Flamengo) me chama de assassino toda vez que me vê, mas não puderam ser chamados (de assassinos) na quarta-feira (29) pela torcida do Fluminense. É um absurdo. Um atleta pode ser humilhado, mas uma instituição não pode”, comentou o ex-jogador, que já atuou tanto por Flamengo como pelo Fluminense.

A crítica do ex-jogador é baseada no acidente sofrido por ele em 1995, o qual deixou três vítimas. Por isso, segundo o comentarista, os torcedores do Flamengo o chamam de “assassino”.

Já o Fluminense foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ). O clube pode ser punido com três pontos por conta dos cantos entoados de “Time Assassino” por parte da torcida tricolor, no clássico contra o Flamengo.

Houve quem defendesse a opinião do comentarista outros criticaram a declaração. Confira a repercussão:

https://twitter.com/Videos_Flu/status/1224463552741888000

https://twitter.com/Maurormf/status/1224459444886679554

https://twitter.com/Thaadeuss/status/1224509663481339904

https://twitter.com/Mauro321/status/1224460068495810562