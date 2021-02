Edmundo apresenta namorada, 20 anos mais nova, à família

O relacionamento entre o ex-jogador Edmundo, de 49 anos, e a advogada Elinne Zaníni, de 29, parece que está mais sério. Segundo o jornal Extra, o romance começou no fim do ano passado e o ex-craque já apresentou a amada em um almoço de família.

O romance foi revelado pelo filho do ex-jogador, Alexandre Mortágua, após um almoço na casa do pai, no Natal.

Edmundo estava solteiro desde o carnaval passado, quando teve um breve romance com a modelo Ana Carolina Jorge, também de 29 anos, e revelou numa live em setembro que queria casar de novo.

“Quero casar de novo, eu gosto, sou família (risos). Mas é difícil encontrar alguém que seja parecido com a gente. Sou muito individualista, gosto de jogar minha bola, meu baralho com os meus amigos, e a pessoa que está do meu lado nem sempre é compreensiva”, afirmou ele durante um papo com o jornalista Felipeh Campos.

