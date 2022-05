Edmilson comenta post de Dunga sobre Sormani e Flávio Gomes: ‘Nunca chutaram uma bola’ Capitão de 1994 relembrou críticas da dupla a Vinicius Junior e o pentacampeão ironizou

O Real Madrid foi campeão da Champions League neste sábado ao derrotar o Liverpool com gol de Vinicius Junior. Após o apito final, o ex-jogador Dunga relembrou críticas feitas por Fábio Sormani e Flávio Gomes ao atacante merengue. O pentacampeão do mundo Edmílson aproveitou e comentou na publicação.





– A gente se iludiu com o Vinicius Junior. Ele não é todo esse jogador que a gente imaginava que ele fosse – disse Sormani no programa ‘Fox Sports Rádio’ em 2018, quando o atacante ainda jogava pelo Flamengo. Na sequência, Flávio Gomes concordou. Edmílson, então, comentou na publicação.

– Nunca chutaram uma bola – escreveu o pentacampeão do mundo.

Vinicius Junior foi o herói do título do Real Madrid, que conquistou o torneio pela 14ª vez. O atacante recebeu cruzamento de Valverde e só empurrou para o gol vazio. Na web, internautas ironizaram o termo ‘Neguebinha’, dito por um humorista botafoguense há alguns anos e exaltaram o jogador de 21 anos.

