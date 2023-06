Editoras musicais vão à justiça, nos EUA, contra a x Corp de Musk

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 8:00 Compartilhe

As maiores editoras musicais do mundo, nomes como Sony, Warner e Universal, entraram, na semana passada, com uma ação judicial nos Estados Unidos contra a X Corp, empresa de Elon Musk, pelo uso de músicas no Twitter sem pagamento de direitos autorais. O pedido de indenização por infração desses direitos é de US$ 250 milhões, cerca de R$ 1,2 bilhão.

Um representante das editoras disse ao site Music Business Worldwide que o Twitter, do qual Elon Musk agora é dono, é a única grande rede social que não paga direitos às editoras pelo uso de músicas na plataforma.

Outros nomes de peso entre as plataformas, como Spotify, YouTube, Facebook, Instagram e Tiktok estão entre os que já fizeram acordo com as multinacionais do setor da música para licenciar o uso dessas faixas.

Na denúncia, obtida pelo site, os editores argumentam que “o Twitter alimenta seus negócios com inúmeras infrações em relação a composições musicais, violando os direitos exclusivos dos editores e de outros sob a lei de direitos autorais”.

VIOLAÇÕES. O texto no processo acrescenta: “Embora vários concorrentes do Twitter respeitem a necessidade de licenças e acordos adequados para o uso de composições musicais em suas plataformas, o Twitter não o faz e, em vez disso, gera violações maciças de direitos autorais que prejudicam os criadores de música”.

Até agora, Elon Musk e o Twitter ainda não se pronunciaram sobre a ação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

