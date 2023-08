Editora Simon & Schuster é vendida para empresa de private equity KKR por US$ 1,62 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 13:11 Compartilhe

A Simon & Schuster foi vendida para a empresa de private equity KKR, meses depois que um juiz federal bloqueou sua compra pela editora rival Penguin Random House devido a preocupações de que a concorrência encolheria o mercado de livros. Um executivo da KKR considera o acordo uma chance de trabalhar com “uma das editoras de livros mais eficazes”.

A gigante de private equity comprará a Simon & Schuster por US$ 1,62 bilhão (R$ 7,9 bilhões), disse a Paramount Global, controladora da célebre editora.

A Simon & Schuster operará como uma entidade autônoma, sob a liderança do CEO Jonathan Karp. “Estamos muito satisfeitos”, disse Karp na segunda-feira, 7. “Permaneceremos uma empresa independente e não apenas continuaremos a prosperar, mas com a ajuda da KKR podemos nos tornar ainda maiores.”

A Paramount, que na segunda-feira relatou um prejuízo de US$ 424 milhões nos três meses anteriores a 30 de junho, usará o produto da venda para pagar dívidas. O acordo está sujeito à aprovação do governo, mas é improvável que enfrente as objeções levantadas pelo acordo com a Penguin Random House.

A Simon & Schuster, cujos autores incluem Stephen King, Colleen Hoover e Bob Woodward, é uma das chamadas “Big Five” das editoras de Nova York, com outros como Penguin Random House, HarperCollins Publishers, Hachette Book Group e Macmillan. A HarperCollins, de propriedade da News Corp de Rupert Murdoch, manifestou interesse em comprar a Simon & Schuster.

A Simon & Schuster teve fortes vendas nos últimos dois anos, mesmo quando o mercado de livros esfriou. A editora agendou alguns dos lançamentos mais esperados do outono, incluindo o livro de memórias de Britney Spears, “The Woman In Me”, e a biografia de Elon Musk, de Walter Isaacson.

Richard Sarnoff, presidente de mídia da KKR, elogiou a Simon & Schuster como eficaz e bem administrada e disse que manteria a independência editorial. “Não vamos dizer a eles o que comprar, o que publicar ou o que não publicar”, disse Sarnoff, ex-executivo da empresa controladora da Penguin Random House, o conglomerado alemão Bertelsmann. “Há um legado de 99 anos de independência editorial que vamos proteger.”

Sarnoff disse que nenhuma demissão foi planejada e que, em vez disso, a KKR espera investir e expandir a Simon & Schuster, citando as vendas internacionais como uma área de possível crescimento. Assim como outras empresas de propriedade da KKR, ela planeja dar participação acionária aos funcionários da Simon & Schuster, um acordo que pode dar à editora uma vantagem competitiva.

Em uma indústria onde os salários iniciais variam de US$ 45.000 a US$ 50.000, uma fonte de crescente infelicidade entre os jovens que tentam pagar a vida na área da cidade de Nova York, uma participação acionária pode acabar valendo metade ou mais do salário anual de um trabalhador, de acordo com Sarnoff.

“A vantagem é grande” disse ele.

Sarnoff acrescentou que não sabia por quanto tempo a KKR administraria a Simon & Schuster antes de vendê-la, embora citasse de cinco a sete anos como a faixa típica. “Não temos um cronograma definido”, comentou.

Participação dos funcionários é rara na publicação de livros, mas não sem precedentes. A W.W. Norton & Company, fundada em 1923, é propriedade integral dos funcionários há décadas.

No final de 2020, a Paramount anunciou a venda da Simon & Schuster para a Penguin Random House por US $ 2,2 bilhões, um negócio que tornaria a nova empresa de longe a maior dos Estados Unidos. Mas o Departamento de Justiça, que na gestão Biden tem adotado uma postura mais dura na consolidação em comparação com outras presidências recentes, processou para bloquear a venda em 2021.

Após um julgamento de três semanas no verão de 2022, com King entre os que se opunham à fusão, a juíza distrital dos EUA Florence Y. Pan decidiu a favor do governo, dizendo que o Departamento de Justiça havia apresentado “um caso convincente que prevê danos substanciais à concorrência”.

A Paramount se recusou a apelar da decisão e, em vez disso, renovou seus esforços para vender a Simon & Schuster, que no ano que vem celebra seu centenário.

A editora, fundada em 1924 por Richard Simon e Max Schuster, mudou de propriedade várias vezes desde que foi comprada pela Gulf+Western em 1975. A Paramount tentou durante anos vender a editora, dizendo que não se encaixava na ênfase da empresa em entretenimento em vídeo. Fonte: AP

