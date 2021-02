Editora estreia com o romance La Cucina, uma aventura gastronômia e erótica

La Cucina, de Lily Prior, é o primeiro romance publicado pela Editora Degustar, que tem como foco conteúdos eróticos, gastronômicos, de viagens, todas as coisas boas e prazerosas da vida.

La Cucina é um romance gastronômico erótico, que se passa na Sicília com todos as aventuras que essa região da Itália oferece. Suspense, tragédia, amor e ódio, “famíglia” siciliana típica, a Máfia, assassinatos cobrando a honra, tudo em uma pequena região siciliana, com seus nascimentos e mortes, e sobretudo com seu grande amor pela comida.

Rosa Fiore trabalhando a massa descarrega toda sua dor pela morte do homem amado, transborda de paixão quando na imensa mesa de carvalho sua, amassa e esquece. Prepara o molho fumegante, vermelho da cor do sangue de seu amado Bartolomeu, serve os espagheti na mesma mesa de carvalho onde nascem as crianças, são velados os mortos e a família se reúne com os serviçais para comer depois de um longo trabalho no campo.

É cozinhando que descobre o amor e a paixão ao preparar a comida para seu Inglese. “uma boa comida signorina é um ato de amor”. A arte culinária e a arte amorosa se completam.

Com as cores da Sicília, a intensidade das paisagens, a brutalidade dos homens, o cheiro da terra e os sabores das frutas e legumes você embarca em uma viagem paradisíaca e ao final fica a sensação de quero mais.

A edição brasileira tem um apêndice com as receitas que Rosa Fiore e o Inglese preparam e saboreiam. É a única entre as centenas de edições publicadas em outros países que tem as receitas, uma exclusividade que a Editora Degustar apresenta aos leitores com a intenção que cozinhem juntos, divirtam-se e saboreiem amorosamente, se não em uma mesa de carvalho, em uma mesa comum, na cama, no chão, onde possam fazer a boca explodir de sabores e de beijos, lambuzados, ardentes e gulosos.

La Cucina é uma celebração da vida, da paixão, da família e da comida.

Veja também