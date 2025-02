Editora da Vogue recebe condecoração do Palácio de Buckingham e descarta aposentadoria

A editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, revelou nesta terça-feira (4) que não tem planos de se aposentar, após receber a Ordem dos Companheiros de Honra pelas mãos do rei Charles III no Palácio de Buckingham.

Wintour, de 75 anos, que já recebeu o título de dama em 2017, foi desta vez declarada membro da Ordem dos Companheiros de Honra, à qual apenas 65 pessoas foram contempladas em reconhecimento aos seus méritos e conquistas em suas respectivas disciplinas.

A artista britânica Tracey Emin também estava no palácio nesta terça-feira para receber formalmente seu título de dama, uma das maiores honrarias que uma pessoa pode receber no Reino Unido, depois que ambas as mulheres apareceram na lista de condecorados na ocasião do aniversário de Charles em 2023.

“É maravilhoso estar de volta ao Palácio de Buckingham e estou completamente surpresa e emocionada por receber esta grande honra”, disse Wintour, que tirou seus óculos icônicos para recebê-la.

Wintour, que comanda a Vogue há mais de três décadas, disse que quando foi homenageada pela última vez pela rainha Elizabeth II, “nós duas concordamos que havíamos feito nosso trabalho por muito tempo”.

“Nesta manhã, Sua Majestade me perguntou se isso significava que eu iria parar de trabalhar e eu disse firmemente que não”, acrescentou Wintour, que usava roupas desenhadas por Alexander McQueen.

“Isso me convence ainda mais de que tenho muito a fazer”, afirmou.

A Ordem dos Companheiros de Honra foi fundada em 1917 pelo rei George V.

Podem ser condecorados aqueles que fizeram enormes contribuições às artes, à ciência, à medicina ou ao governo; os membros atuais incluem Judi Dench, Elton John e David Hockney.

Wintour, que cresceu no Reino Unido, filha de pai britânico e mãe americana, edita a Vogue nos Estados Unidos desde 1988.

Emin, de 61 anos, uma das artistas britânicas vivas mais conhecidas, foi nomeada dama por suas contribuições à arte.

Emin, uma das figuras do movimento de jovens artistas do final dos anos 1980 e 1990, lutou contra o câncer e passou por grandes cirurgias nos últimos anos.

