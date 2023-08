Editora anuncia HQ de Garrincha, ídolo do futebol brasileiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 14:28 Compartilhe

Com a comemoração recente dos 60 anos do título mundial da Seleção Brasileira (Copa do Mundo de 1962), muito se lembrou da genialidade e sofisticação do futebol apresentado por Garrincha.

Desacreditado em seus anos iniciais por ter as pernas tortas, o jogador mostrou em campo que a coisa era o contrário, desconcertando adversários a quem ele chamava de “mais um João”.

Dando sequência à parceria de sucesso que já lançou Zico – 50 anos de futebol em quadrinhos e Oscar e o Pan 87, a Ultimato do Bacon Editora e a Memorabília do Esporte, agora ao lado da editora Universo Fantástico, produziram a nova HQ tratando deste ídolo absoluto do futebol.

Com roteiro de Fabiano Santos e desenhos e cores de Samuel Bono (O Corcunda de Notre Dame, Pelota), a HQ narra toda a trajetória, desde a infância em Pau Grande (distrito do Rio de Janeiro) e a origem do apelido “Mané”, até a chegada no Botafogo, as conquistas na Seleção Brasileira e seu adeus aos gramados em 1973.

“Nosso maior esforço nesta linha de quadrinhos é resgatar a memória destes ídolos para quem viu tudo isso de alguma forma, mas principalmente, para as novas gerações que não fazem ideia da genialidade de pessoas como o Garrincha”, comenta Samy Vaisman, CEO da Memorabília do Esporte.

“Garrincha tinha um jeito de jogar que parecia uma espécie de balé. A ginga dele, o corte pra direita que deixava os marcadores no chão… era uma pintura, era arte. O acabamento dado por Bono na revista tenta justamente retratar isso, essa dinâmica… e remeter às revistas em quadrinhos antigas, reticuladas. Está visualmente muito interessante”, emenda Alexandre Baptista, editor da revista.

A nova HQ traz uma narrativa pessoal, realista e que busca equilibrar a vida pessoal do jogador aos momentos mais importantes dentro de campo, jogadas incríveis e histórias de bastidores, através do roteiro certeiro de Fabiano Santos.

Garrincha terá pré-venda a partir do dia 24 de agosto pelo site Catarse – https://catarse.me/garrincha e www.memorabiliadoesporte.com.br e os interessados já podem se cadastrar para receber informações da venda antecipada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias