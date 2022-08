Edital para desenvolver tecnologia de biotecnologia está aberto

Agência Brasil 07/08/2022 - 19:53 Compartilhe

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está com um edital aberto até 2 de setembro para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que visem o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e ferramentas de bioinformática em biotecnologia. O valor total do edital é R$ 15 milhões, com recursos o Fundo Setorial de Biotecnologia do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

A íntegra do edital pode ser acessado aqui.

O edital contempla duas linhas de ação: novas ferramentas de bioinformática (que terá R$ 5 milhões em recursos e, nessa opção, cada projeto financiado poderá ter o valor máximo de R$500 mil) e novas tecnologias em biotecnologia com foco em edição genômica, drug delivery e sequenciamento genético (com recursos estimados em R$ 10 milhões e projetos que podem obter até R$1 milhão em financiamento). Os projetos poderão ter duração de até 36 meses.

A biotecnologia é a aplicação da ciência e da tecnologia aos organismos vivos, assim como às suas partes, produtos e modelos, com o objetivo de alterar materiais vivos ou não vivos para a produção de conhecimentos, bens e serviços.

A bioinformática é uma área multidisciplinar, que envolve química, física, computação e ciências biomédicas e, por transitar por várias áreas do conhecimento, permite o acesso e gerenciamento eficientes de diferentes tipos de informações, com destaque para as áreas de fronteira de conhecimento. As aplicações da bioinformática permitem: montagem de genomas, genômica comparativa, análise de expressão gênica, redes de regulação gênica, estudo do metabolismo, análise da estrutura de macromoléculas, desenho de fármacos e avanços na biologia evolutiva e sintética.