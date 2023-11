Edital para contratação de obras da Fiol 2 deve ser publicado nesta 5ª-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2023 - 18:23 Para compartilhar:

A Infra S.A. deve publicar amanhã, no Diário Oficial da União, o edital para contração de obras em um lote do trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste, a Fiol 2, na Bahia.

O edital contempla a execução de obras em 140 quilômetros de extensão e inclui a montagem de superestrutura ferroviária na ponte sobre o Rio São Francisco. A atualização do projeto básico, transformando-o em projeto executivo, também será de responsabilidade da empresa que vencer a licitação.

O diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, diz que a retomada dos investimentos públicos no setor ferroviário é uma das principais diretrizes do Ministério dos Transportes.

“O empreendimento da Fiol 2 foi um dos primeiros projetos a serem anunciados no Novo PAC. Isso reflete o tamanho da importância desse projeto para a infraestrutura do Brasil”, afirmou.

A estimativa é de que o edital resulte em uma contratação superior a R$ 300 milhões. A abertura dos envelopes com as propostas está prevista para ocorrer em 24 de janeiro de 2024, em atendimento ao inciso III do art. 39 da Lei 13.303, de 2016.

