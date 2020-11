Edital do Lote do Litoral deve ser publicado em dezembro ou janeiro, diz ARTESP

A Diretora de assuntos institucionais da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), Renata Dantas, destacou que o edital do Lote Rodoviário do Litoral deve ser publicado já em dezembro ou janeiro próximos. “O edital é o que está mais maduro (dentro da pasta de projetos) e depende de aprovação do conselho de desestatização”, disse durante a Semana Fitch Ratings de Infraestrutura 2020, na tarde desta terça-feira, 10.

Antes da crise, a estimativa era de que o edital sairia ainda no primeiro semestre deste ano. Estão previstos R$ 3 bilhões em investimentos em obras. A concorrência deve se dar pela maior outorga proposta.

Outro projeto em estudo é a chamada de quinta rodada, que tende a englobar também os lotas hoje da Triângulo do Sol e Tebe, além de outras rodovias ainda administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e que farão parte do trecho a ser ofertado ao mercado.

Veja também