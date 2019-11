EDITAL CONTEMPLA PRODUTORES DA REGIÃO

A Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) abriu edital para escolher cinco obras teatrais inéditas, com temática livre, nas modalidades adulto e infantojuvenil, de grupos, companhias ou artistas independentes. Cada projeto receberá R$ 60 mil. A seleção contemplará, prioritariamente, projetos de produtores da Baixada. As inscrições vão até 9 de dezembro e podem ser feitas por correio ou na sede da Fundação. O endereço é Rua México, 41, 19º andar, no Centro do Rio.