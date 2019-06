Editais do leilão da CBTU e Trensurb deverão ser publicados em 2021

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência República, em resolução nº 60, de 8 de maio deste ano, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24) opina pela qualificação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb) no âmbito da PPI e do Programa Nacional de Desestatização (PND).

De acordo com o documento, a publicação do edital para o leilão da CBTU está prevista para o segundo semestre de 2021, com o leilão devendo ocorrer no primeiro semestre de 2022. O da Trensurb, a publicação deverá ocorrer no primeiro semestre de 2021 e o leilão para o segundo semestre do mesmo ano.

A resolução diz ainda que a decisão que opina sobre a qualificação das duas empresas se baseou, entre outros motivos considerados, na importância de ampliar as necessidades de investimentos e emprego no país e de estimular o crescimento da economia por meio de ações que ampliem e melhorem a infraestrutura e os serviços voltados para a população.