Edina, Neuza e Leila formam o trio de arbitragem para Coreia do Sul x Marrocos na Copa do Mundo

O trio de arbitragem da partida entre Coreia do Sul e Marrocos, domingo, em Adelaide, na Austrália, pela Copa do Mundo Feminina, vai ser todo brasileiro. Edina Alves Batista vai ser a árbitra, auxiliada por Neuza Back e Leila Cruz.

Será o segundo trabalho das brasileiras neste Mundial, pois elas estiveram em ação, dia 20, na vitória da Austrália sobre a Irlanda, por 1 a 0, em duelo realizado em Sydney. Na oportunidade, Edina marcou um pênalti, convertido pelas anfitriãs.

Esta é a segunda participação de Edina e Neuza em uma Copa do Mundo Feminina. Elas também estiveram presentes no Mundial de 2019, quando apitou quatro partidas, entre elas a semifinal entre Inglaterra e Estados Unidos. Leila Cruz é estreante em Copas.

Aos 43 anos, pertencente ao quadro de arbitragem da CBF desde 2007, a paranaense Edina é a árbitra com mais jogos em campeonatos brasileiros. Ele também é filiada à Federação Paulista de Futebol e à Conmebol. Juntamente com Neuza, esteve na Copa do Mundo do Catar, no ano passado.

