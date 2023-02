Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/02/2023 - 4:30 Compartilhe

A arbitragem escolhida para apitar a partida entre Santos e Corinthians neste domingo (26) tem sido alvo de críticas por parte de torcedores do Alvinegro Praiano e da própria diretoria do clube. Isso porque a juíza Edina Alves Batista, escalada para o jogo, carrega um histórico de decisões polêmicas em jogos do Peixe.

Além disso, o responsável pelo VAR no clássico, Adriano de Assis Miranda, protagonizou um lance recente que gerou reclamações públicas de Paulo Roberto Falcão, coordenador esportivo do Peixe.

O Santos se manifestou em nota oficial, assinada por Andres Rueda, transparecendo sua preocupação com a escalação de Edina Alves Batista. De acordo com o comunicado divulgado na última sexta-feira (24), a diretoria do Peixe esteve em contato com a alta cúpula da Federação Paulista de Futebol (FPF) sobre o assunto e tentou explicar à comissão de arbitragem da entidade o contexto da reclamação. O clube ainda alega que o objetivo também é “preservar a árbitra”.

EDINA ERROU EM UM SAN-SÃO

No jogo entre Santos e São Paulo disputado em fevereiro do ano passado, na Vila Belmiro, pelo Paulistão, a árbitra não assinalou dois pênaltis para o Peixe — um sofrido por Marcos Leonardo e outro em cima de Ângelo. A FPF reconheceu publicamente que as não marcações foram erros de Edina e do VAR da partida, comandado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O Tricolor venceu o clássico por 3 a 0.

Santos x São Paulo (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Edina Alves Batista apitou o empate em 0 a 0 entre Santos e Água Santa, pela quarta rodada do torneio estadual de 2023. A partida foi nervosa e contou com a distribuição de nove cartões amarelos. Os torcedores ficaram na bronca com uma falta marcada no fim do jogo, que impediu um contra-ataque santista. O duelo também é citado na nota divulgada pelo clube.

Santos x Água Santa (Foto: Reprodução/Twitter)

ADRIANO DE ASSIS MIRANDA

Aos 52 minutos do segundo tempo de São Bernardo 1 x 1 Santos, o lateral-direito Nathan venceu duas disputas de bola, entrou na área e caiu após choque com Arthur Henrique, jogador do Bernô. Os atletas alvinegros pediram pênalti, mas o árbitro Salim Fende Chavez mandou o lance seguir. O VAR, comandado por Adriano Assis, ratificou a decisão de campo.

Após o jogo, Falcão reclamou da arbitragem e afirmou que o Peixe foi prejudicado pela não marcação do pênalti.

– Os jogos têm sido difíceis, esse é o tipo de lance que muda resultado. A minha preocupação é em relação a isso. Eu só estou falando isso para vocês (jornalistas) porque vocês disseram que foi pênalti. Eu também achei que foi. Ele não tocou na bola, o Nathan foi atropelado. O pênalti foi muito claro – disse.

São Bernardo x Santos (Foto: Divulgação/Santos)

ARBITRAGEM DE SANTOS X CORINTHIANS – 11ª RODADA DO PAULISTÃO – 26 DE FEVEREIRO (DOMINGO) – 16H

Árbitra: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Adriano de Assis Miranda

