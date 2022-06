Edimar diz que Vasco ‘se precipitou em algumas jogadas’ e elogia apoio da torcida: ‘Tem sido fundamental’ Em São Januário, Cruz-Maltino não conseguiu ser efetivo e empatou com o Grêmio por 0 a 0, em São Januário. No fim, o chileno Palacios acertou o travessão e por pouco não marcou

A torcida fez a parte dela e lotou São Januário, porém o Vasco não conseguiu ser efetivo e empatou com o Grêmio por 0 a 0, nesta quinta-feira, pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro. Na saída de campo, o lateral-esquerdo Edimar elogiou a festa e o apoio dos torcedores cruz-maltinos e ressaltou que a equipe se precipitou em algumas jogadas e por isso não conseguiu sair com os três pontos.





– O torcedor tem sido fundamental para a gente ter dado essa arrancada no campeonato. Hoje nós sabíamos que seria um jogo definido no detalhe. Acredito que nos precipitamos em algumas jogadas, poderíamos ter definido melhor e até sair com a vitória. Mas a torcida está de parabéns pela festa que tem feito e nós temos nos empenhado ao máximo para que neste ano a gente possa colocar o Vasco na primeira divisão novamente – disse o jogador.

Com a igualdade no placar, o Gigante da Colina segue entre os quatro primeiros da competição com 18 pontos, porém pode perder a vice-liderança para o Bahia, que encara o Criciúma ainda nesta rodada. A diferença para o líder Cruzeiro também pode aumentar, visto que a Raposa também ainda joga contra o Operário (PR).

O próximo compromisso do Vasco será na terça-feira, às 19h, contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos. O jogo será válido pela décima primeira rodada da Série B.

