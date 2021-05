Edílson é o artilheiro do Avaí na temporada 2021 Com três gols na conta, o lateral-direito tem um início de temporada positivo na Ressacada

Um dos favoritos ao acesso na Série B é o Avaí. Dirigido por Claudinei Oliveira, o Leão chega embalado pelo título catarinense e sonha com voos mais altos ao longo do segundo semestre.

+ Brasileirão 2021 na área! Saiba como cada time chega para a competição

Com um elenco mesclado entre jovens e experientes, o Avaí tem um grupo solidário e operário, que esperam iniciar o torneio nacional com o pé direito.

Lateral-Artilheiro



A prova da mescla de tarefas dentro de campo está na lista dos artilheiros do ano. No auge dos 34 anos, Edílson, o lateral-direito, é o artilheiro da equipe com três gols marcados, todos no catarinense.

No total, o Avaí disputou 19 partidas na temporada e anotou 20 gols. A média da equipe é 1,05 gol por jogo.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também