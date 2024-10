Edifício de Beirute com escritórios de embaixadas e da Al Jazeera é evacuado após ameaças

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/10/2024 - 10:36 Para compartilhar:

Um edifício no centro de Beirute, onde ficam escritórios do canal catari Al Jazeera e das embaixadas da Noruega e do Azerbaijão foi evacuado nesta quinta-feira (17), após supostas ameaças israelenses, indicou uma fonte de segurança libanesa.

“A administração do edifício recebeu três telefonemas afirmando serem de Israel, repetindo a ordem de evacuação do edifício”, disse a fonte à AFP, pedindo anonimato.

“Como as ligações foram feitas por um aplicativo, não foi possível determinar a origem ou a seriedade” do alerta e o imóvel, que abriga dezenas de escritórios, foi evacuado.

