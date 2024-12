Edição de 2024 do PhotoANSA relata ano de grandes eventos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/12/2024 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 9 DEZ (ANSA) – Donald Trump apontando para os seus eleitores, reunidos em West Palm Beach, na Flórida, entregando ao republicano simbolicamente a vitória na corrida à presidência dos Estados Unidos. O livro PhotoANSA 2024 abre com esta imagem, que conta, através de fotos da agência de notícias, os principais acontecimentos do ano que está se encerrando.

Há o sofrimento e a destruição causados pelas guerras, de Gaza à Ucrânia, que hoje fazem parte do nosso quotidiano e parecem nos distanciar cada vez mais do sonho de paz. Há imagens de uma Europa durante os votos, dividida, perdida e lutando para reafirmar o seu papel no cenário global. Há as cidades europeias, como Valência, que já não parecem capazes de resistir à força do impacto de uma mudança climática.

Algumas dessas imagens foram projetadas nesta segunda-feira (9) no Museu Maxxi, em Roma, onde aconteceu a apresentação do volume com a presença da alta direção da ANSA – o presidente Giulio Anselmi, o CEO Stefano De Alessandri e o diretor Luigi Contu – e de representantes do mundo da política, da ciência, do esporte e do entretenimento.

O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, falou sobre o papel do país no novo contexto internacional, sublinhando que atingir 2% dos gastos com a defesa no Produto Interno Bruto (PIB) “não é uma escolha política, mas uma obrigação”.

Giorgio Parisi, vencedor do Nobel de Física, participou do evento através de uma entrevista em vídeo transmitida no decorrer da apresentação. Ele não escondeu a sua preocupação com as mudanças climáticas, convidando os governos a fazerem cada vez mais a sua parte.

Entre as imagens contidas no livro e mostradas durante o evento, estão também as dos Jogos Olímpicos de Paris, na França, que revelam a determinação, a decepção e a alegria dos atletas que competiram no megaevento esportivo.

“A realidade não é inclusiva. Os Jogos de Milão e Cortina d’Ampezzo é uma oportunidade para dar um passo em frente e trazer para Itália atletas com deficiência de todo o mundo”, declarou a velocista paralímpica Martina Caironi.

Há espaço também para os 70 anos da televisão, do “Indietro Tutta” até o “Ballando con le Stelle”. O apresentador Renzo Arbore falou sobre o tema, relembrando alguns de seus históricos programas de rádio e TV, sublinhando que na televisão de hoje é difícil encontrar programas que façam rir como os do passado.

Ele ainda anunciou que, a partir de 9 de janeiro, será transmitido todas as quintas-feiras na Rai2 um programa criado em conjunto com Gegè Telesforo intitulado “Como rimos”.

Em seguida, Arbore listou alguns dos talentos que lançou, entre eles Milly Carlucci, que em um vídeo de saudação desejou a todos um 2025 de boas notícias.

Para a 20ª edição, a coleção oferece também algumas fotografias icônicas desta primeira parte do milênio: desde Alan Kurdi, a criança empurrada pelas ondas para uma praia turca, símbolo dos milhares de mortos no Mediterrâneo, até o relâmpago que atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro no dia da renúncia de Bento XVI e do navio Costa Concordia afundando.

O PhotoANSA 2024 também será apresentado na próxima quarta-feira (11), no Palazzo Lombardia, em Milão. O evento terá transmissão ao vivo no ANSA.it. (ANSA).