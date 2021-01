Edição de 2021 da Expodireto é cancelada

São Paulo, 20 – A edição deste ano da Expodireto, que aconteceria num modelo híbrido (presencial e digital), foi cancelada. Em nota, o conselho e a diretoria da Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial informam que decidiram cancelar integralmente a edição para “preservar a saúde de expositores, colaboradores e visitantes”. “Mesmo com o protocolo de saúde já aprovado junto ao Comitê do Governo do Estado, optamos pela maior prudência possível. A Cotrijal levou em consideração o momento de incerteza quanto ao estágio da pandemia”, disseram.

Conforme o comunicado, a edição de 2022 acontecerá entre 7 e 11 de março, no parque de exposições de Não-me-Toque.

“Reafirmamos nosso propósito de seguir como uma feira-referência, com presença de público agregada a uma nova experiência digital em 2022”, diz a nota assinada pelo presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

Veja também