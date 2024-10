Ederson traça estratégia para seleção brasileira retomar confiança e sonha com titularidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 16:52 Para compartilhar:

Com Alisson cortado dos próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo por causa de uma lesão muscular na perna direita, o goleiro Ederson tem nova chance de garantir uma sequência entre os titulares do técnico Dorival Júnior. Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta do Manchester City falou sobre a expectativa de iniciar o jogo com o Chile, nesta quinta-feira, às 21h, pelo horário de Brasília, no estádio Nacional de Santiago, pela 9ª rodada.

“Estou tranquilo. Sempre quando eu vim para a seleção eu vim com expectativa de jogo. Muitas vezes acabei não jogando, mas faz parte do processo. Agora não é diferente, mantenho a tranquilidade. Vou me preparar da melhor forma possível, me preparar bem. É claro que a decisão final é sempre do treinador, mas é claro que ficou uma expectativa grande. Então vou trabalhar, vou dar o meu melhor e vou buscar meu lugar no 11 do time”, afirmou.

Ederson foi titular da seleção nos primeiros quatro jogos das Eliminatórias, mas as lesões e a saída de Fernando Diniz do comando da equipe foram essenciais para que retornasse como reserva imediato de Alisson. Bento, do Al-Nassr, e Weverton, do Palmeiras, são os outros goleiros convocados por Dorival Júnior.

“Estar de volta na seleção é muito bom, eu que já venho de dois ciclos de Copa do Mundo. Poder estar participando de um terceiro para mim é muito gratificante, é muito importante, e vejo que é um ciclo com jogadores novos, com novo treinador, com novas ideias, com novas maneiras de lidar com as coisas. As expectativas sempre serão as mais altas possíveis. Algumas lesões me impediram de estar na Copa América, mas estou pronto para brigar por uma vaga na equipe”, completou.

Ederson é um dos jogadores mais experientes do elenco, ainda mais se tratando de seleção brasileira. O jogador falou sobre o momento da equipe e traçou um plano para que o time ganhe confiança para a sequência das Eliminatórias.

“Creio que estamos numa fase de crescimento e de adaptação, mas precisamos retomar as vitórias e encostar nos líderes, que é o nosso lugar. Nós vamos trabalhar muito, nos dedicar bastante, porque eu acho que com a vitória, automaticamente vem a confiança, vem a confiança dos torcedores também. Então esse é o nosso primeiro pensamento. Ganhar as duas partidas que temos para retomar a confiança. Depois, pensar nos outros quesitos, jogar um bom futebol e o que vem adiante. Mas o mais importante nesse momento é pensarmos na vitória.”

Por fim, analisou o próximo adversário do Brasil, o Chile, que, neste momento, estaria fora da Copa. “É sempre difícil jogar contra o Chile. A gente sabe que nosso adversário não atravessa uma grande fase nos últimos anos, mas sempre que nos enfrentamos tem causado muita dificuldade. Cada jogo tem sua história, né? Então, nesse próximo nosso jogo é uma outra história. Vamos jogar na casa do adversário. Espero que a gente possa fazer uma boa preparação para ir em busca da vitória”, finalizou.

O Brasil é o quinto colocado das Eliminatórias, com dez pontos, conquistados em três vitórias, um empate e quatro derrotas. A Argentina lidera, com 18, seguida por Colômbia (16), Uruguai (15) e Equador (11). O Chile é o nono, com apenas cinco.