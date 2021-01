Ederson responde a Dener: ‘Tive que encerrar a minha carreira também por culpa daqueles incompetentes’ Atacante, que defendeu o Flamengo entre 2015 e 2017, se solidarizou com o zagueiro Dener Machado, que anunciou sua aposentadoria aos 23 anos após cirurgias malsucedidas

Em publicação feita neste domingo, Dener Machado, zagueiro revelado pelo Flamengo, anunciou sua aposentadoria aos 23 anos, após uma série de lesões graves. No post em que apontou negligências em cirurgias, o ex-atleta recebeu a solidariedade do atacante Ederson, que também fez duras críticas ao departamento médico do Rubro-Negro, onde atuou entre 2015 e 2018.

– Eu sei bem o que você está sentindo e passando pois sofri muuuuito por lá também. Sofri a mesma negligência e falta de competência de algumas pessoas lá daquele DM que só sabe jogar a culpa no jogador para assegurar a “imagem deles com a imprensa” – publicou Ederson, no Instagram, antes de completar:

– Sofri com dores absurdas todos os dias, durante meses, mas sofri ainda mais tendo que ouvir eles dizerem que não era nada, que eu tinha que treinar e superar a dor, que meu problema era na cabeça… Chegaram até a me dar um remédio de placebo, só faltaram dizer que eu estava louco. Enfim, sofri tanto e passei tanto nervoso que tive até um câncer de testículo, de tanta raiva que passei por lá. Tive que encerrar minha carreira também por culpa daqueles incompetentes, foi difícil tomar essa decisão pois sempre amei jogar futebol, mas quando não temos escolha e quando não podemos fazer mais nada ou não podemos mais treinar e jogar com alegria, é preciso aceitar, por mais difícil que seja.

Natural de Nova Trento (SC), Dener, ao lado de Léo Duarte (hoje no Milan) na zaga, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 pelo Flamengo, onde chegou em 2014 ainda com direitos econômicos ligados ao Figueirense, o seu primeiro clube formador.

No ano seguinte à conquista da Copinha, Dener passou a ser assolado com as consequências da grave lesão no joelho. Nos dois últimos anos, esteve no Figueirense.

Ederson, por sua vez, defendeu o Flamengo entre 2015 e 2018, anunciando sua aposentadoria um ano e meio após sua saída do Rubro-Negro, seu último clube, onde foi diagnosticado com um câncer no testículo e também passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, em 2016, cuja recuperação foi longa.

