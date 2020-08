Éderson e Cássio comemoram classificação para final do Paulista Volante, autor do gol da vitória sobre o Mirassol por 1 a 0, que colocou o Corinthians na decisão do torneio ressalta a apreensão que o time viveu na partida. Goleiro Cássio pede "pés no chão" para a equipe alvinegra que vai em busca do tetracampeonato do Campeonato Paulista.