Éder Paulista recebe três troféus em premiação da Série A3 do Paulistão Centroavante terminou o primeiro semestre no topo da artilharia entre as principais divisões do estado de São Paulo

Éder Paulista, centroavante do Nacional, foi eleito o Craque do Campeonato na Série A3 do Paulsitão através da tradicional premiação promovida pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O atacante de 30 anos de idade foi o grande destaque do torneio e terminou no topo da artilharia com 13 gols em 19 partidas.

O centroavante terminou isolado no topo da artilharia não pensando apenas na terceira divisão, mas sim entre as principais divisões do estadual em São Paulo. Além do prêmio máximo da competição, o camisa 9 do Naça recebeu mais dois troféus: um pela artilharia e outro por estar presente na Seleção do Campeonato.

– Esses troféus representam toda minha luta nessa temporada. Foram momentos bastante difíceis, principalmente porque tive uma perda muito grande de um familiar meu, que sempre me acompanhou. Meu cunhado Bruno. Eu dedico esses prêmios a ele – revelou o jogador.

O Nacional chegou até a semifinal da A3 Paulista, mas acabou eliminado pelo Linense após empatar por 0 a 0 o jogo da ida e perder por 1 a 0 no jogo decisivo que ocorreu no Nicolau Alayon no último dia 6 de junho. Pensando nesse contexto, Éder festejou o momento individual na carreira, mas lamentou bastante não ter garantido o acesso com a equipe para a próxima temporada.

– O ano de 2017 também foi bastante especial para mim. Avalio meu momento individual com muito progresso, mas, infelizmente, tivemos a infelicidade de não conseguir o acesso. Os gols saíram e conquistei a artilharia do campeonato, o craque do campeonato e a seleção. Agradeço a todo elenco por me ajudar a conquistar esses troféus – completou.

