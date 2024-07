Éder Militão teria pedido guarda da filha com Karoline Lima

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2024 - 18:38 Para compartilhar:

O imbróglio judicial envolvendo o ex-casal Karoline Lima e Éder Militão parece que vai além da tentativa de o atleta impedir a influenciadora de ir morar no Rio de Janeiro, ao lado do namorado, o jogador do Flamengo Léo Pereira. O documento com processo contra a loira teria, também, o pedido de guarda da filha deles, Cecilia, de apenas dois anos de idade.

Segundo o perfil Gossip do Dia, no Instagram, em publicação nesta quinta-feira,16, o zagueiro do Real Madrid pretende levar a criança para viver com ele na Espanha.

+Éder Militão e Tainá Castro estão casados há um mês, diz site

+Éder Militão abre processo em nome da filha contra a mãe da criança, Karoline Lima

No processo movido por Militão, a defesa de Karoline Lima apresentou ‘reconvenção’, informando que o jogador costuma descumpre os combinados sobre datas de entrega da criança. Os advogados da influenciadora também teriam apresentando um plano de convivência com regras mais rígidas na guarda da menina, que é compartilhada.

Já em reposta, a defesa do jogador alega que Militão tem uma rotina imprevisível e, por isso, não conseguiria seguir as regras de convivência que foram solicitadas pela mãe.

Ainda segundo o perfil, Éder teria acusado Karoline de querer a filha apenas para entretenimento.

“[…]considerando ser o genitor quem melhor reúne condições de estar a frente da criação e educação de Cecília, determinar a alteração da guarda da criança, de modo que esta passe a residir com o autor, em Madrid”, escreve a defesa de Militão, de acordo com documento obtidos pelo Gossip do Dia.

As brigas entre Militão e Karoline se intensificaram nos últimos meses, com troca de acusações, demissão, por parte do jogador, de funcionárias encarregadas de cuidar de Cecilia e que eram pagas por ele, e até a tentativa de interferir no relacionamento amoroso da influenciadora, impedindo que ela se mude de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)