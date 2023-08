Éder Militão sofre lesão no joelho e não joga mais esse ano

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2023 - 9:47 Compartilhe

O zagueiro Éder Militão não joga mais pelo Real Madrid neste ano. Neste sábado (12), durante abertura do Campeonato Espanhol, o defensor sofreu uma lesão no joelho no confronto diante do Athletic Bilbao e vai desfalcar o clube espanhol até 2024.

Segundo o relatório médico divulgado pelo Real Madrid, Militão sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia nos próximos dias.

Parte médico de Militão.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 13, 2023

Com a lesão sofrida no duelo de ontem, Militão vai se juntar ao goleiro Courtois no departamento médico. O arqueiro do Real Madrid teve a mesma ruptura constatada no zagueiro e também não atua mais neste ano.

Diante das baixas de Militão e Courtois, o Real Madrid deve ir ao mercado para reforçar sua defesa para a temporada 2023/24. A janela de transferências se encerra no dia 1º de setembro.

