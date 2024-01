Éder Militão renova com o Real Madrid até 2028

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/01/2024 - 11:19 Para compartilhar:

O zagueiro brasileiro Éder Militão, que está se recuperando de grave lesão no joelho, renovou seu contrato com o Real Madrid por mais três temporadas, até junho de 2028, anunciou o clube nesta terça-feira (23).

Militão, de 26 anos, chegou em 2019 ao Real, que na época pagou 50 milhões de euros (R$ 270 milhões na cotação atual) ao Porto para contratá-lo.

Desde as saídas de Sergio Ramos e Raphael Varane, o brasileiro se tornou referência no sistema defensivo do time merengue. Com a renovação, ele segue a tendência de vários de seus companheiros desde o início da temporada.

Além dele, o clube já renovou os vínculos de Vinícius Júnior, Rodrygo, Eduardo Camavinga e Federico Valverde.

Militão, que tem 30 jogos pela Seleção Brasileira, se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado externo do joelho direito. Ele entrou em campo apenas uma vez nesta temporada.

Em três anos e meio, Éder Militão conquistou nove títulos pelo Real Madrid, entre eles a Liga dos Campeões (2022) e o Campeonato Espanhol (2020 e 2022), em 143 jogos entre todas as competições.

