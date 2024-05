Éder Militão processa Karoline Lima após influenciadora impor condições para filha do ex-casal viajar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 18:11 Para compartilhar:

Tudo parecia bem entre o ex-casal Karoline Lima e o jogador Éder Militão, pais da pequena Cecília, de um ano e 8 meses. Agora, os dois voltaram a enfrentar polêmicas e o atleta chegou a tomar uma medida extrema.

De acordo com publicação exclusiva no perfil no Instagram “Gossip do Dia”, nesta quinta-feira, Militão está processando a ex. Segundo a página, o jogador teria se aborrecido com Karoline por ela não ter autorizado a criança a viajar para a casa do pai sem a presença de uma babá de confiança.

Recentemente, Cecília esteve na casa Militão, que mora na Espanha/ Na ocasião, viralizou na web um vídeo em que a namorada do jogador, Tainá Castro, aparece brigando com a criança. O registro foi feito no momento em que Militão fazia uma chamada de vídeos. As duas acabaram enquadradas pela câmera no fundo da imagem.

Uma fonte teria revelado ao “Gossip do Dia” que o jogador do Real Madrid deixou expresso no processo que Karoline Lima não havia permitido a viagem da menina sem a presença da babá. Militão teria argumentado não haver necessidade de uma profissional, além de não se sentir confortável com uma desconhecida dentro da casa dele.

Ainda de acordo com divulgado no perfil, a Justiça teria decidido que Karoline Lima deve permitir a viagem da menina com o pai, no dia 01 de julho, para que ela possa assistir à final da Champions League. Porém, a condição para a viagem seria que a menina esteja acompanhada por uma pessoa de confiança de Karoline.

Mudança de Karoline para o Rio de Janeiro

Ainda de acordo com a publicação, Militão estaria incomodado com uma possível mudança da mãe de sua filha de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele teria incluído no processo um pedido de proibição para a ex não se mudar, alegando que ela estaria vivendo uma “aventura amorosa”, e que isso alteraria a rotina da da criança.

A influenciadora está namorando o jogador de futebol Léo Pereira, do Flamengo, há cerca de seis e os dois estariam planejando morar juntos na cidade do Rio.

